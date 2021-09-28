В Уфе 55 многоквартирных дома остаются без отопления – мэрия

В Уфе 55 многоквартирных дома остаются без отопления – мэрия
В Уфе 55 многоквартирных дома остаются без отопления – мэрия
Сегодня, 08:31ПолитикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
При этом по техническим причинам не подключено к теплу около 1% домов.

На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Уфы подвели первые итоги старта отопительного сезона. Несмотря на то, что подавать тепло начали перед выходными, все работники ресурсоснабжающих и управляющих организаций работали в три смены, а аварийные службы были переведены в режим повышенной готовности.

Аскар Батталов, начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города рассказал о начале отопительного сезона и устранении нарушений для обеспечения бесперебойной подачи тепла в социальные объекты и МКД. Первым делом чиновник рассказал о том, что все школы и детские сады уже обеспечены теплом.

В 31 доме жители попросили отсрочить подачу отопления до 1 октября, в 4 домах сложилась нештатная ситуация, в 11 домах при пуске тепла вышло из строя оборудование, еще в девяти нет тепла по прочим причинам.Аскар Батталов

Не обошлось и без оказий, так старт отопительного сезона был сорван управляющей компание ООО ТЖХ Ленинского района, в управлении которой более 120 домов. К середине дня субботы, 25 сентября не были организованы работы по подключению жилых домов, к работам была подключена другая управляющая компания. Председатель ТСЖ Надежда не устранил утечку, из-за которой в два дома по улице Комсомольской не было подано тепло. Жителям домов, которые столкнулись с этими проблемами, в мэрии рекомендовали сменить УК.

В мэрии рассказали и о том, что колл-центр по вопросам отопления обработал 3000 звонков с 22 сентября.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы