В Уфе 55 многоквартирных дома остаются без отопления – мэрия

При этом по техническим причинам не подключено к теплу около 1% домов.

На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Уфы подвели первые итоги старта отопительного сезона. Несмотря на то, что подавать тепло начали перед выходными, все работники ресурсоснабжающих и управляющих организаций работали в три смены, а аварийные службы были переведены в режим повышенной готовности. Аскар Батталов, начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города рассказал о начале отопительного сезона и устранении нарушений для обеспечения бесперебойной подачи тепла в социальные объекты и МКД. Первым делом чиновник рассказал о том, что все школы и детские сады уже обеспечены теплом. В 31 доме жители попросили отсрочить подачу отопления до 1 октября, в 4 домах сложилась нештатная ситуация, в 11 домах при пуске тепла вышло из строя оборудование, еще в девяти нет тепла по прочим причинам.Аскар Батталов Не обошлось и без оказий, так старт отопительного сезона был сорван управляющей компание ООО ТЖХ Ленинского района, в управлении которой более 120 домов. К середине дня субботы, 25 сентября не были организованы работы по подключению жилых домов, к работам была подключена другая управляющая компания. Председатель ТСЖ Надежда не устранил утечку, из-за которой в два дома по улице Комсомольской не было подано тепло. Жителям домов, которые столкнулись с этими проблемами, в мэрии рекомендовали сменить УК. В мэрии рассказали и о том, что колл-центр по вопросам отопления обработал 3000 звонков с 22 сентября.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter