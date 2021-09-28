ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах России

ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах России
ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах России
Сегодня, 18:45ПолитикаФото: pxhere.com
Сотрудники ФСБ России выявили в общей сложности 48 подпольных оружейников на территориях 18 субъектов государства. Спецслужба изъяла не менее 150 единиц огнестрельного оружия.

Информационный портал RT пишет, что об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Преступную деятельность 48 граждан России ФСБ пресекла совместными усилиями с коллегами из Росгвардии и МВД. Силовики полагают, что задержанные лица восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия в своих подпольных мастерских.

Из официального заявления ведомства следует, что злоумышленники уже успели наладить сбыт. Кроме того, граждан подозревают в контрабанде средств поражения.

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность 29-ти таких мастерских. Обыски подтвердили, что там изготавливали оружие и боеприпасы.

В рамках спецоперации ФСБ задержала 31 главаря и участника межрегионального подразделения террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Сотрудники спецслужбы работали в Якутске, Новосибирской области, Красноярском крае и Москве.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — структура, признанная террористической организацией на основании решения, вынесенного Московским окружным военным судом 5 июня 2019 г.

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