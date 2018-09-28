В Госсобрании Башкирии избрали трех вице-спикеров

Ими стали Эльвира Аиткулова, Рустам Ишмухаметов и Вадим Старов.
Сегодня, 28 сентября, на первом пленарном заседании депутаты Госсобрания Башкирии шестого созыва избрали трех заместителей председателя Госсобрания РБ.
Депутаты избрали двух вице-спикеров, которые будут работать в парламенте на постоянной основе: ими стали Эльвира Аиткулова, долгое время проработавшая в гостелерадиокомпании "Башкортостан", а ныне являющаяся сопредседателем ОНФ республики, и Рустам Ишмухаметов, последнее время работавший советником главы региона. Они являются членами партии "Единая Россия".
Третьим вице-спикером был избран Вадим Старов, член КПРФ, уже бывший вице-спикером парламента прежнего созыва. Он будет работать в Госсобрании "без отрыва от производства".
Напомним, председателем Госсобрания уже в пятый раз стал Константин Толкачев.