В Госсобрании Башкирии избрали трех вице-спикеров

Депутаты избрали двух вице-спикеров, которые будут работать в парламенте на постоянной основе: ими стали Эльвира Аиткулова, долгое время проработавшая в гостелерадиокомпании "Башкортостан", а ныне являющаяся сопредседателем ОНФ республики, и Рустам Ишмухаметов, последнее время работавший советником главы региона. Они являются членами партии "Единая Россия".