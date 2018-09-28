Рустэм Хамитов уволил несколько министров правительства Башкирии
Сегодня, 09:33ПолитикаМарат ГареевФото: http://pravitelstvorb.ru
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Освобождение от должностей связано с избранием чиновников в Курултай.
На официальном сайте главы Башкирии сообщается, что Рустэм Хамитов подписал указы об освобождении от должностей нескольких членов республиканского правительства. Это заместитель премьер-министра Николай Хорошилов, министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Афонин, министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта, министр финансов Рида Субханкулова.
Увольнение министров связано с их переходом в связи с избранием из исполнительной в законодательную ветвь власти – в Государственное Собрание – Курултай Башкирии. Кто займет освободившиеся министерские кабинеты, пока не сообщается.
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