Рустэм Хамитов уволил несколько министров правительства Башкирии

На официальном сайте главы Башкирии сообщается, что Рустэм Хамитов подписал указы об освобождении от должностей нескольких членов республиканского правительства. Это заместитель премьер-министра Николай Хорошилов , министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Афонин , министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта , министр финансов Рида Субханкулова .

Увольнение министров связано с их переходом в связи с избранием из исполнительной в законодательную ветвь власти – в Государственное Собрание – Курултай Башкирии. Кто займет освободившиеся министерские кабинеты, пока не сообщается.