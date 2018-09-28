Константина Толкачева избрали председателем Госсобрания Башкирии

- Впервые у нас столько фракций, будет фракция от "Справедливой России" и от ЛДПР, - сказал он журналистам. - Мы рассчитываем, что каждая партия будет представлена в руководстве парламента, в том числе и на постоянной основе. В парламент избраны 75 новых депутатов, отнимите от 110, то есть от прежнего состава парламента осталось только 35 человек. Такого обновления, пожалуй, не было ни в одном из региональных парламентов.