Константина Толкачева избрали председателем Госсобрания Башкирии
Он возглавил парламент республики в пятый раз.
Сегодня на первом пленарном заседании Госсобрания Башкирии шестого созыва депутаты избрали тайным голосованием председателя башкирского парламента. Большинством в 88 голосов был избран Константин Толкачев.
Напомним, ранее кандидатуру Толкачева выдвинула партия "Единая Россия".
Константин Толкачев возглавляет Госсобрание Башкирии с 1999 года. Он полон сил и уверен, что новый срок в парламенте будет интересным.
- Впервые у нас столько фракций, будет фракция от "Справедливой России" и от ЛДПР, - сказал он журналистам. - Мы рассчитываем, что каждая партия будет представлена в руководстве парламента, в том числе и на постоянной основе. В парламент избраны 75 новых депутатов, отнимите от 110, то есть от прежнего состава парламента осталось только 35 человек. Такого обновления, пожалуй, не было ни в одном из региональных парламентов.