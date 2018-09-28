Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова избрали сенатором от Башкирии

В Уфе завершилось первое пленарное заседание Госсобрания Башкирии нового, шестого созыва. Последним вопросом повестки дня стало наделение полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания, представителя башкирского парламента. По правилам, кандидатуры могли выдвигать партийные фракции, что и было сделано.

От "Единой России" был предложен Ирек Ялалов, от КПРФ - Рустам Хафизов, от ЛДПР - Дмитрий Иванов. Затем был объявлен 10-минутный перерыв, после чего все кандидатуры были поставлены на тайное голосование.

В результате кандидатуры КПРФ и ЛДПР не нашли поддержки среди депутатов. Ирек Ялалов был избран членом Совета Федерации от Госсобрания Башкирии.