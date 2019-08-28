Крымский депутат отреагировал на условия Волкера по возврату России в формат G8
Вчера, 18:59ПолитикаФото: pixabay.com
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Спецпредставитель США по украинским делам Курт Волкер заявил, что возвращение России на саммит «Большой восьмерки» станет возможным после того, как она покинет Крымский полуостров. Слова дипломата оценил Владислав Ганжара, депутат Государственного Совета Крыма.
После того, как Волкер призвал Россию уйти из Крыма, депутат Ганжара заявил, что участие в саммите G8 или каком-нибудь другом формате ни при каких условиях не будет ставится предметом торговли за Крым.
RT передает слова депутата о том, что эта территория раз и навсегда стала частью Российской Федерации и вопрос о ее возвращении никогда не встанет на повестку. Тем более, что влияние нашей страны на международной арене возрастает с каждым годом.
Ранее Волкер заявил, что хотел бы увидеть, как Россия покинет Крым, что создало бы хорошие условия для сотрудничества.
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