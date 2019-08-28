Крымский депутат отреагировал на условия Волкера по возврату России в формат G8

После того, как Волкер призвал Россию уйти из Крыма, депутат Ганжара заявил, что участие в саммите G8 или каком-нибудь другом формате ни при каких условиях не будет ставится предметом торговли за Крым.

RT передает слова депутата о том, что эта территория раз и навсегда стала частью Российской Федерации и вопрос о ее возвращении никогда не встанет на повестку. Тем более, что влияние нашей страны на международной арене возрастает с каждым годом.