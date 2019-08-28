Фото: wikipedia.org
Коломойский назвал условие избрания Зеленского на второй срок
Вчера, 15:31Политика
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Предприниматель и бывший руководитель Днепропетровской области Игорь Коломойский считает, что президента Украины Владимира Зеленского можно переизбрать на второй срок лишь в случае, если при нем население страны вырастет на три миллиона человек.
Сейчас в Украине проживает около 35 миллионов человек. Об этом пишет RNS.
По словам Коломойского, возвращение населения - это KPI Зеленского. Если при нынешнем президенте на родину вернутся хотя бы 10% уехавших граждан, то глава государства может быть переизбран на новый срок. При показателе замершем на 35 миллионах человек, Зеленскому нужно сказать «до свидания».
По информации Игоря Коломойского начиная с 2014 года из Украины уехали около 13 миллионов граждан.
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