Коломойский назвал условие избрания Зеленского на второй срок

Сейчас в Украине проживает около 35 миллионов человек. Об этом пишет RNS.

По словам Коломойского, возвращение населения - это KPI Зеленского. Если при нынешнем президенте на родину вернутся хотя бы 10% уехавших граждан, то глава государства может быть переизбран на новый срок. При показателе замершем на 35 миллионах человек, Зеленскому нужно сказать «до свидания».