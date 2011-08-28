Пассажиры нелегальных автовокзалов рискуют потерять жизнь

- Если место останется, с вас 500 рублей - и садитесь, - с акцентом говорит загорелый мужчина, явно азиатской наружности. - А если места не будет, то платите 250 рублей и езжайте стоя.

Шофер сообщил информацию об экстремальной поездке дежурным тоном, как будто добираться стоя в «ГАЗели» до соседней области - обычное для многих дело. Пассажиры, между тем, рассаживались в замызганном салоне видавшей виды маршрутки – мест, слава Богу, хватило всем. Водитель собрал с отправляющихся по 500 рублей, но никаких билетов не выдал. А потом уселся за баранку и гортанно крикнул: «Эх, прокачу!».

На пассажира кладут без приборов

Добрались ли эти люди до места назначения живыми, нам неизвестно, поскольку отправляться в столь рискованную поездку наш корреспондент отказался.

Интересно, что езда в переполненной малогабаритной «ГАЗели» на дальние расстояния - вовсе не такой нонсенс, как может показаться. В маршрутке водителя по имени Эшонкул, приехавшего в Башкирию на заработки из Таджикистана, под рядами раздолбанных, неустойчиво закрепленных кресел прячутся… деревянные табуретки. Гастарбайтер возит пассажиров в Мелеуз и Кумертау, а иногда и в Оренбург.

- А табуретки на случай нехватки мест, - поясняет 34-летний Эшонкул. - Ну чтобы снаружи не было видно стоячих пассажиров. Что делать, ехать же всем надо.

Когда-то мужчина трудился в легальной транспортной компании, но потом купил «ГАЗель» и ушел на вольные хлеба. По словам Эшонкула, если самому шабашить - и доход больше, и с изнуряющими проверками никто не привязывается.

- Каждый день технический и медицинский осмотр, постоянная возня с билетами, - говорит Эшонкул, довольный нынешним положением дел. - А сейчас я сам себе начальник, и почти вся выручка остается у меня. Ну, оштрафуют, но все равно заработаю еще.

По всей видимости, этого водителя волнует только собственное материальное благополучие, а не безопасность пассажиров. Потому как невооруженным глазом видно, что «междугородный» автобус давно на ладан дышит, с изношенным газовым оборудованием. Задняя дверь, а по сути аварийный выход, в транспортном средстве заблокирована куском металлической арматуры. Резина старая, а движок издает подозрительный гул. Но такие «мелочи» гастарбайтера не волнуют.

- Ремонт дорого стоит, - рассуждает он. – А мне еще семью на своей родине кормить надо.

Как рассказал начальник управления Росавтодорнадзора по РБ Сергей Мережко, если таких «эшонкулов» поймают на нелегальных перевозках, им грозит штраф в 3-4 тысячи рублей. Что для них эти деньги, если только с одного рейса нелегалы зарабатывают намного больше?

Во время нашей беседы с водителем-гастарбайтером, рядом с автобусом припарковалась «девятка», и Эшонкул, явно нервничая, прекратил разговор. Вытащив из кабины борсетку, водитель сел в машину с тремя крепкими молодыми людьми. Возможно, приехали «контролеры», «надзирающие» за этим криминальным рынком. Таким образом, в этой сфере не только пассажиры остаются незащищенными, но и водители, которые обязаны отстегивать от своих заработков за безопасность. Ушлые парни ведь и колеса проткнуть могут, и монтировкой огреть, да и просто так у бордюра не припаркуешься, значит, есть кому присмотреть, чтобы «чужаки» нахаляву не зарабатывали. Схема нелегального извоза проста, а самое главное - малозатратна для перевозчика и, в конечном счете, прибыльна. И терять этот прибыльный рынок никто не собирается.

Свято место пусто не бывает – если в Уфе, как само собой разумеющееся, существуют нелегальные перевозки, значит, у этой сферы есть люди, обеспечивающие нелегалам «крышу». А иначе почему молчат настоящие контролирующие и надзирающие органы?

Дороги, которые нам выбирают

По работе общественного транспорта в крупных городах судят о возможностях государства. В неразвитых странах на рынке автоперевозок царит вакханалия, маршрутки ездят, как хотят и куда хотят, набивая в свое нутро максимальное количество людей. Почему подобное происходит в столице Башкирии – большой вопрос. Ведь криминализированный рынок, в том числе, и междугородных перевозок, уводит из казны огромные средства. Водители не платят налоги, но явно «перечисляют» средства в «общак», в итоге пострадавшим остается население региона. Нелегальным перевозчикам нет смысла беспокоиться ни о безопасности, ни о комфорте своих пассажиров, а уж тем более обновлять автопарки или тратиться на технический осмотр, главное – урвать деньгу.

- Зато пассажирам удобно, - объясняют нелегалы. – Не нужно тащиться на автовокзал, мы забираем людей фактически от подъезда.

Однако каково приходится жителям близлежащим к стихийным стоянкам домов, когда в их дворах паркуются чадящие автобусы, а детей страшно выпустить из квартиры? Ведь никто не станет спорить, что транспортная отрасль – небезопасная, и установить жесткий контроль над этой сферой – прямая обязанность государства.

Жительница Уфы Мария Кобзева уверяет, что больше никогда не воспользуется услугами нелегальных перевозчиков. Она, как и многие другие пассажиры, решившие сэкономить на оплате проезда, отправилась в Чишмы на древнем автобусе. На полпути транспортное средство сломалось, и вместо 30 минут Мария Александровна провела в дороге два часа.

- Я первый раз села в такой автобус, и думаю, что последний, - рассказывает Мария Кобзева. - Думала сэкономить деньги, а в итоге потеряла время. Если бы я поехала легальным маршрутом, то мне выдали бы билет, и водитель обязательно бы нас пересадил в другой автобус. А получилось, что пришлось тратить деньги, чтобы уехать на другой машине.

- Конечно, спрос рождает предложение, но, как известно, скупой платит дважды, - говорит начальник управления автодорожного надзора по РБ Сергей Мережко.

Г-н Мережко считает, что сложившаяся ситуация с нелегальными междугородними перевозками стала «настоящей бедой».

- Если пассажир приобретает билет в официальной кассе, то он уже застрахован, - говорит Сергей Николаевич. - А если нет билета, то при поломке автобуса его на другую машину никто пересаживать не будет. А, не дай Бог, авария? То есть, пользуясь такими сомнительными услугами, люди лишаются практически всех прав.

По словам г-на Мережко, в Уфе работают около 700 нелегалов, занимающихся междугородными перевозками.

- Я уверен, что никто из этих пассажиров не пошел бы лечить свои зубы в подвал, где имеется только стоматологическое кресло, - рассуждает он. - Люди бы обязательно обратили внимание на остальные медицинские принадлежности, а почему-то автобус на дальние расстояния они выбирают по принципу «лишь бы колеса были».

Стихийные автовокзалы в Уфе сегодня функционируют сразу во многих точках – уехать по междугородным направлениям можно не только от универмага «Уфа», но и от магазина «Хрусталь», от Центрального и Колхозного рынков, от банка «УралСиб» и аграрного университета. На рынке «Корсо», стадионе «Гастелло», у магазина «Пятерочка» на улице Округа Галле, на остановках «Школа МВД», «Гимназия имени Гарипова», «Фирма «Мир», «Бульвар Славы», «ДОК» - везде пассажиров поджидают водители, готовые лихо доставить их в любой пункт назначения не только республики, но и страны. А власти будто не замечают проблему.

Понятно, что эти пункты отправления работают нелегально, но у людей, которые доверчиво садятся в желтые маломестные автобусы, не возникает вопросов, прошел ли медосмотр водитель, не выпил ли вчера лишнего, здоров ли он и не употребляет ли наркотики, насколько безопасна его «таратайка», на которой джигит готов гнать за 300- 400 километров ? Пассажиры «покупаются» на дешевизну поездки, но не задумываются, что могут потерять много больше. Например, собственную жизнь.