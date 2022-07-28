Новые детали смертельного ДТП и суд над Шевчуком: Главное за день в Уфе и республике

Дело Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ может так и остаться без рассмотрения. По словам адвоката лидера группы ДДТ, Юрий Юлианович может ходатайствовать об изменении подсудности. Однако на данный момент остаётся неизвестным, будет ли заявлено такое ходатайство. Отметим, что срок давности привлечения к административной ответственности составляет два месяца с момента совершения правонарушения. Если Шевучук попросит суд рассматривать дело в Санкт-Петербурге, и оно будет удовлетворено, срок привлечения к ответственности может выйти во время пересылки документов. Тогда суд прекратит дело.