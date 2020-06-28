«Страна меняется»: глава Башкирии с супругой отдали свой голос по поправкам

Глава республики и первая леди проголосовали на избирательном участке в ГКЗ «Башкортостан».

Журналистам он комментировать свой выбор не стал, но признался, что в стране сейчас многое меняется, в том числе ее роль и международные отношения.

Кроме того, Хабиров заявил, что «Конституция не должна быть мертворожденным документом».

«Мы выбираем спокойное будущее. А Конституция должна отражать все изменения, которые происходят в стране. Конститиция – не данность, не мертворожденный документ. Внутри общества назрели изменения. Они должны быть прописаны. Конституция для меня – это спокойное развитие», - заявил глава региона.