«Страна меняется»: глава Башкирии с супругой отдали свой голос по поправкам
Радий и Каринэ Хабировы приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России.
Глава республики и первая леди проголосовали на избирательном участке в ГКЗ «Башкортостан».
Журналистам он комментировать свой выбор не стал, но признался, что в стране сейчас многое меняется, в том числе ее роль и международные отношения.
Кроме того, Хабиров заявил, что «Конституция не должна быть мертворожденным документом».
«Мы выбираем спокойное будущее. А Конституция должна отражать все изменения, которые происходят в стране. Конститиция – не данность, не мертворожденный документ. Внутри общества назрели изменения. Они должны быть прописаны. Конституция для меня – это спокойное развитие», - заявил глава региона.
Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Ранее знаменитые уроженцы Уфы, лидеры групп ДДТ и LUMEN выразили в песнях протесты по поправкам в Конституцию.