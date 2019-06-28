В Уфе Всемирный курултай башкир начался со скандалов и вызова полиции

Сегодня в Уфе начался пятый Всемирный курултай башкир. К сожалению, он начался со скандалов. По обращению организаторов курултая был вызван наряд полиции. Полицейские задержали в фойе конгресс-холла «Торатау» лидера башкирского движения «Башкорт» Фаиля Алчинова и вывели из зала делегата Ильмира Мухаметьярова.

На видео снято, как Ильмира Мухаметьярова выводят на улицу. Он заявляет, что его начали выводить из зала тогда, когда ему предоставили слово по пути к микрофону. По словам майора полиции, делегата выводят для разбирательства по обращению организаторов курултая.

После выступления руководителя Ассоциации учителей башкирского языка и литературы Фанзиля Санъярова из зала послышались крики: «Что за бред! Башкорттар!»

Кричащим оказался делегат Гафурийского района Башкирии Ильмир Мухаметьянов. Сотрудники правоохранительных органов, присутствующие в зале, вывели молодого человека на улицу.

Делегат Гафурийского района не хотел выходить, сопротивлялся, на вопросы полицейских отвечал на башкирском. Один из них, майор, объяснил, что причиной его выведения из зала стало устное обращение организаторов.

— Я просто хотел выступить. Почему вы меня выводите? — кричал молодой человек.

В то же время другой организатор, вышедший следом за ними, сообщил, что модератор пленарного заседания Урал Кильсенбаев пригласил делегата на сцену. Все произошедшее случилось, после того как было объявлено, что мандаты делегатов действительны.

Медиакорсеть располагает расшшифровкой того, что происходило в зале в момент инцидента:

«Кильсенбаев: Есть ли желающие выступить, предложения?

Голос с места: Есть! Здравствуйте, башкиры! Почему не пускаете сюда наших избранных делегатов? Только что десяток человек вывели под руки председателя башкирской общественной организации. А ведь его выбрал зилаирский народ. Разве вы не понимаете, что в республику пришел единственный башкирский ағай. Вы его подставляете! В то время как мы должны быть едины!

Кильсенбаев: Прошу вас пройти к микрофону.»

Ранее «КоммерсантЪ-Уфа» сообщил о том, что лидер национального движения «Башкорт» Фаиль Алчинов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в фойе конгресс-холла «Торатау». Задержать его и вывести из здания попросил заместитель начальника управления по общественно-политическому развитию администрации главы Башкирии Азат Бадранов, который присутствует на форуме с бейджем «гость», но лично подвел Фаиля Алчинова к сотруднику полиции.

Азат Бадранов сообщил журналисту «Ъ-Уфа», что лидера «Башкорта» нет в списках делегатов, в другом качестве он также не аккредитован на форум.