Депутаты Госсобрания ужесточили закон о проведении публичных мероприятий в Башкирии

Несмотря на возражения фракций ЛДПР и «Справедливой России», депутаты башкирского парламента внесли изменения, которые вводят дополнительные ограничения в перечень мест, где нельзя проводить публичные мероприятия.

Теперь в этот список добавлены в том числе территории, не приспособленные для проведения публичных мероприятий. Критерии этого установит правительство Башкирии. Также нельзя будет проводить публичные мероприятия граждан на земле собственника без его письменного согласия.

То, что в той же Уфе на миллионный город можно проводить митинги только в трех местах, одно из которых — площадь перед Дворцом спорта — часто занято ярмарками, сегодня не обсуждалось. Это не входит в полномочия парламента, по словам его спикерам Константина Толкачева.

За ужесточение закона о массовых мероприятиях проголосовали 66 депутатов, против — 25, двое воздержались, восемь депутатов не стали голосовать.

- К пикетированию поправки не относится, - заверил докладчик Сергей Афонин. Впрочем, некоторые депутаты так не считают. Ведь к публичным мероприятиям относятся и одиночные пикеты.