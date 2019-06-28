Депутаты Госсобрания ужесточили закон о проведении публичных мероприятий в Башкирии
Сегодня, 28 июня, сразу в трех чтениях депутаты Госсобрания Башкирии приняли поправки в закон о местах проведения публичных мероприятий.
Несмотря на возражения фракций ЛДПР и «Справедливой России», депутаты башкирского парламента внесли изменения, которые вводят дополнительные ограничения в перечень мест, где нельзя проводить публичные мероприятия.
Теперь в этот список добавлены в том числе территории, не приспособленные для проведения публичных мероприятий. Критерии этого установит правительство Башкирии. Также нельзя будет проводить публичные мероприятия граждан на земле собственника без его письменного согласия.
То, что в той же Уфе на миллионный город можно проводить митинги только в трех местах, одно из которых — площадь перед Дворцом спорта — часто занято ярмарками, сегодня не обсуждалось. Это не входит в полномочия парламента, по словам его спикерам Константина Толкачева.
За ужесточение закона о массовых мероприятиях проголосовали 66 депутатов, против — 25, двое воздержались, восемь депутатов не стали голосовать.
- К пикетированию поправки не относится, - заверил докладчик Сергей Афонин. Впрочем, некоторые депутаты так не считают. Ведь к публичным мероприятиям относятся и одиночные пикеты.
Примечательно, что у Белого дома сегодня состоялся одиночный пикет коммуниста Альберта Рахматуллина. Он вышел к зданию правительства с плакатом «Запретите митинги — выйдем с вилами».