В Башкирии определили места для встреч депутатов с избирателями
Уведомление органов исполнительной власти и местного самоуправления о таких встречах не требуется.
Вступили в силу изменения в республиканский закон «О статусе депутата Госсобрания-Курултая РБ», в соответствии с которыми встречи депутатов регионального парламента с избирателями должны проводиться в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не нарушит работу объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, не создаст помехи пешеходам и не перекроет доступ граждан к нужным объектам.
При этом подачи уведомления органов исполнительной власти и местного самоуправления о таких встречах не требуется.
Примечательно, что законом также установлено, что встречи депутатов Государственного Госсобрания РБ с избирателями, осуществляемые в форме публичных мероприятий, должны проводиться в соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», иными нормативными правовыми актами в сфере публичных мероприятий. – Закон был разработан с учетом последних новаций федерального законодательства, касающихся проведения встреч депутатов с избирателями, организуемых в том числе в форме публичных мероприятий, – прокомментировал спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.
– Введенные данным законом нормы призваны упорядочить подобные встречи, чтобы они не носили хаотичного характера и не наносили ущерба жизнедеятельности той или иной территории. Определить перечень специальных мест и помещений для встреч депутатов и избирателей, порядок предоставления таких помещений предстоит правительству республики и органам местного самоуправления. Новым законом также закреплена норма, в соответствии с которой воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия влечет за собой административную ответственность.