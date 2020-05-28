Эксперты: на “удаленке” возрастет число киберпреступлений

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Специалисты компании Zecurion провели исследование, в ходе которого выяснили, что с переходом на удаленную работу увеличилось количество нарушений в вопросах кибербезопасности отечественных компаний. По прогнозам экспертов, их число возрастет еще в два-три раза.
Как сообщает газета “Известия”, нарушения негативно могут отразиться на конфиденциальной информации компаний, так как она может быть передана конкурентам.
В частности, всплеск киберпреступлений ожидается благодаря методам социальной инженерии. Чем больше информации о конкретном человеке у мошенников - тем точнее направлены будут их атаки. К примеру, злоумышленники могут предлагать “чудо-лекарства”, или же реструктуризацию кредита. Также мошенники используют фишинговые письма и СМС, предлагая оплату штрафов и пр.
Так, в прошлом году наибольшее число преступлений было связано с банковской сферой: мошенники звонили и представлялись от имени банка и просили предоставить им данные карты жертвы.
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