Эксперты: на “удаленке” возрастет число киберпреступлений

Как сообщает газета “Известия”, нарушения негативно могут отразиться на конфиденциальной информации компаний, так как она может быть передана конкурентам.

В частности, всплеск киберпреступлений ожидается благодаря методам социальной инженерии. Чем больше информации о конкретном человеке у мошенников - тем точнее направлены будут их атаки. К примеру, злоумышленники могут предлагать “чудо-лекарства”, или же реструктуризацию кредита. Также мошенники используют фишинговые письма и СМС, предлагая оплату штрафов и пр.