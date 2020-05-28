Депутаты Башкирии хотят изменить Кодекс о выборах

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, поправки разработаны на фоне пандемии коронавируса и позволяют отложить выборы на территории региона в случае введения режима повышенной готовности или ЧС.

Толкачев отметил, что так как выборы в условиях пандемии несут угрозу, должна быть возможность отложить подобное мероприятие. «Необходимо быть готовыми ко всему», – добавил он.

В пресс-службе парламента уточнили, что решение о переносе голосования может быть принять Центральнйо избирательной комиссией Башкирии. Если же режим введен на территории всего региона или нескольких муниципалитетов, то решение будут принимать в ЦИК РФ. Депутаты в случае отложения срока выборов исполняют свои обязанности от отмены режима ЧС или повышенной готовности.