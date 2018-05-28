Владимир Путин проведет Прямую линию 7 июня

7 июня в 14.00 уфимского времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», сообщается на официальном сайте kremlin.ru.

Задать свой вопрос Владимиру Путину можно разными способами, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы, специальное мобильное приложение и в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Задать вопрос президенту России можно уже сегодня, вопросы принимаются вплоть до окончания программы 7 июня.

Как позвонить или отправить сообщение

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный.

Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Как отправить вопрос в интернете

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru.

Можно задать вопрос и через официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Свой вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение «Москва–Путину». Но для этого нужно сначала скачать себе это приложение.

Можно ли задать вопрос во время эфира