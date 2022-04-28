В Уфе продают трамваи и троллейбусы

В Уфе продают трамваи и троллейбусы
В Уфе продают трамваи и троллейбусы
Вчера, 12:00ПолитикаНаталья БалыковаФото: МУЭТ Уфы
Имущество МУЭТ выставлено на торги. Об этом сообщил арбитражный управляющий предприятия Данил Рыбалко на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Большую часть активов попытаются реализовать в составе единого лота как социально значимое имущество, необходимое для организации пассажирских перевозок электротранспортом в Уфе. Его начальная общая стоимость оценена в 4,2 млрд рублей. В состав лота включены два трамвайных депо, с участками, зданиями и сооружениями, расположенными на бульваре Хадии Давлетшиной, 5 и проспекте Октября, 143. В перечне также два троллейбусных депо (на улице Адмирала Макарова, 19/1 и Вологодской, 29). На торги выставлены 97 трамваев и столько же троллейбусов, а также кабельные и контактные сети, трамвайные пути, диспетчерские, подстанции и другое имущество.

Аукцион пройдет с шагом в 5% от начальной цены. Участники торгов должны будут внести задаток в размере 10%.

В конкурсной документации предусмотрено обязательное условие продажи активов: победитель аукциона обязан будет заключить с горсоветом соглашение об использовании производственного комплекса в соответствии с его социальным назначением. Покупатель должен будет обеспечить бесперебойные перевозки уфимцев электротранспортом.

На другие торги выставлены еще 48 лотов, этому имуществу не присвоен статус социально значимого. В самый дорогой лот из этого перечня включили товарно-материальные ценности — свыше 4,7 тыс. позиций. Второй по стоимости лот сформирован из 54 трамваев и троллейбусов. Подвижной состав оценен в 70,5 млн рублей. Пассажирскую подвесную кабинную канатную дорогу выставили по начальной цене в 37,4 млн рублей.

Как сообщал Mkset, МУЭТ признан банкротом, в настоящее время его задолженность перед кредиторами составляет 1,2 млрд рублей. По мнению арбитражного управляющего предприятия Данила Рыбалко, электротранспорт удастся сохранить при условии, если мэрия будет привлечена к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Покупателя на производственный комплекс МУЭТ со статусом социально значимого имущества найти не удастся, считает он. Поэтому кредиторы предприятия будут добиваться, чтобы активы дробили и распродавали более мелкими лотами.

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