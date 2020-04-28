Клиенты Страхового Дома ВСК могут урегулировать страховые случаи удаленно

Для начала оформления и запуска процедуры по возмещению убытков необходимо воспользоваться кнопкой SOS. Сервис запросит минимальные данные о событии, такие как время и место, сообщает newsnn.ru.

Кроме того, благодаря аналитической системе алгоритма сервис самостоятельно выбирает наиболее подходящий полис для данного страхового случая. Также зафиксировать повреждения автомобиля можно прямо в приложении через камеру.

Направление на ремонт также будет сформировано автоматически: приложение определит местоположение и направит автовладельца в ближайший центр, а также предоставит всю информацию о нем.

Все этапы возмещения убытка и урегулирования страхового случая можно отследить прямо в приложении.

Руководитель Блока развития бизнеса ВСК Ольга Сорокина отметила, что компания продолжает модернизировать удаленные сервисы для своих клиентов. В апреле ВСК полностью запустил урегулирование споров через приложение компании. Теперь вся процедура занимает несколько минут. При этом сервис доступен для любой программы по каско при оформлении через приложение или на сайте. Заявить о наступлении страхового случая можно находясь не только в России, но и в СНГ, Европе и других государствах, которые указаны в договоре.