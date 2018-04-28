Башкирия попала в ТОП-10 по приросту бюджетных субсидий на соцобеспечение

На первом месте рейтинга, опубликованном изданием «Деловой журнал», лидирует республика Крым — на сегодняшний день, самый дотационный регион страны с показателем в 121,42%. В Крыму действует ряд льгот, которых нет в других регионах страны. К примеру, предоставление льгот при покупке авиабилетов для молодежи, пенсионеров и инвалидов (до 1 декабря 2018). Огромные суммы планируется выделить на улучшение жилищных условий.

Второе и третье места рейтинга занимают Тюменская область (96,37%) и республика Тыва (56,93%).

Башкирия находится на 9-м месте с показателем в 37,01%. То есть социальные расходы выросли за последние семь лет больше чем на треть.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что этот показатель — несомненный плюс, свидетельствующий о хорошем качестве социальной политики.

- Регионы находятся на разных стадиях развития, что, соответственно, отражается на интенсивности социальной политики, - прокомментировал он ситуацию. - Составители рейтинга взяли сравнительно большой период (2011-2017 гг.), что позволяет более – менее объективно оценить показатели социальной политики. Пока непонятны контуры нового правительства России, но очевидно, что федеральный центр даже в условиях дефицита ресурсов (правящие элиты прекрасно понимают, что никакого экономического роста в стране не предвидится) станут требовать от регионов эффективных решений, направленных на рост благосостояния населения. И это нужно делать в условиях острого дефицита ресурсов в регионах.