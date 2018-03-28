Больше 8 млн рублей выделят в Башкирии на безопасность депутатов

Через месяц, 23 апреля, в Уфе должен состояться электронный аукцион, на котором будет выставлен лот, касающийся обеспечения безопасности депутатов Госсобрания Башкирии. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

На торгах должен быть определен подрядчик для создания комплекса систем технической безопасности здания регионального парламента. Стартовая стоимость лота – 8,6 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, будущий подрядчик должен будет установить охранную сигнализацию, системы охранного телевидения и контроля доступа.