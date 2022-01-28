Власти Башкирии упрекнули СМИ в необоснованном сравнении Башкортостана с Татарстаном

Пресс-служба правительства опубликовала текст, в котором автор указывает на то, что СМИ несправедливо критикуют ситуацию в регионе, а также неоправданно сравнивают Башкортостан с Татарстаном. Отдельные авторы якобы «жонглируют фактами», вместо того, чтобы объективно оценить ситуацию в регионе.

Пресс-служба правительства региона опубликовала на своем официальном сайте неожиданный текст, в котором говорится о необъективности неназванных «отдельных авторов и СМИ». По мнению пресс-службы, некоторые суждения и выводы являются искаженными. Ведомство предлагает прояснять те моменты, которые определяют «своеобразие Башкирии», а не «жонглировать фактами». — Приветствуя по-настоящему профессиональный дискурс, не предполагающий жонглирования фактами и их выборочную подачу, считаем необходимым прояснить несколько ключевых моментов, определяющих социально-экономическое своеобразие субъектов и, в первую очередь, Республики Башкортостан, — сообщается в тексте. Автор прошелся по восьми темам, которые затрагивают журналисты в СМИ и аргументировал свою точку зрения о том, почему их мнение является необъективным. При этом конкретные СМИ и авторы не называются. В первом пункте говорится о том, что экономическая критика какого-либо региона не всегда бывает оправданной, ссылаясь на то, что структура производства любого субъекта закладывалась в советский период. Поэтому, по его мнению, говорить о том, что экономика региона является правильной или неправильной — недопустимо. Из второго пункта следует, что Башкирию якобы нельзя рассматривать как нефтяную республику, а при оценке результатов деятельности правительства региона стоит учитывать структуру производства, демографию и другие характеристики, которые сформировались еще в советское время. В третьем пункте говориться о том, что нельзя говорить, о том что в Башкирии есть какие-либо трудности с привлечением инвестиций. — В прошлом году было реализовано сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Особенно выделяется запуск завода австрийской фирмы «Lasselsberger», на открытие которого приезжал Президент России В. В. Путин, — сообщается в тексте. Пресс-служба правительства упомянул и тему студенческой эмиграцией и назвав сообщения на эту тему в СМИ «жонглированием фактами». Процесс оттока студентов из республики называется типичным для абсолютного большинства субъектов, кроме столичных. Говорится в тексте и о якобы необъективном освещении темы демографии в Башкирии, когда по мнению пресс-службы правительства «ситуация в Башкортостане постепенно выравнивается». Отдельным пунктом в тексте, подчеркивается необъективная критика благоустройства Уфы. СМИ слишком часто сравнивают набережные Уфы и Казани, что по мнению пресс-службы праительства, является бессмысленным т. к. уфимская набережная появилась недавно и совсем скоро она будет не хуже, чем у соседей. Завершается текст проблемой с дорожной системой города, проблемы с которой никогда властями не оспаривалась. Завершается текст, заявлением о наличии в республике всех имеющихся составляющих для качественного рывка в своем развитии. При этом подчеркивается, что развитие не может строится на копировании успеха соседних регионов так как «любая копия хуже оригинала».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter