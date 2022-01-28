70% медработников считают возможным постановку диагноза с помощью телемедицины

Как показал опрос, 9 из 10 участников и слушателей конференции отметили, что телемедицина — важный этап развития системы здравоохранения и может оказаться полезной в медицинской работе.

70% медработников высказались за предоставление возможности постановки диагноза и назначения лечения в рамках телемедицинских консультаций. При этом 78% отметили, что главной преградой в применении этой технологии являются вопросы правового регулирования. Эти данные были получены в результате опроса среди слушателей круглого стола «Телемедицина как инструмент повышения доступности и качества медицинской помощи», который прошел на базе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Участниками мероприятия стали свыше 150 медработников и работодателей системы здравоохранения. В настоящее время телемедицинские технологии применяются во врачебной практике, в частности в самостоятельной диагностике пациентами с коронавирусом состояния здоровья, в ходе массовых предрейсовых медосмотров, дистанционной диагностике артериального давления и ковида, при помощи виртуальных чат-ботов и платформ по проверке симптомов. Например, в Башкирии был запущен процесс автоматизации предрейсовых медосмотров, его внесли в региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В рамках инициативы водитель на месте выпуска автомобильного транспорта сам проходит медосмотр при помощи автоматизированных систем. Сведения после осмотра поступают в кабинет медсестры, которая в этот момент может находиться за много километров от гаража. Параметры здоровья водителя демонстрируются на мониторе ее компьютера. Медработник без очного контакта с водителем производит оценку собранных данных и медицинских показателей. А в Самаре открылся телемедицинский центр для оказания помощи врачам первичного звена, в настоящее время в COVID-госпитале Клиник СамГМУ проводится апробация телемедицинских комплексов, созданных специалистами Института инновационного развития. Благодаря им медики отслеживают состояние пациентов, не проходящих лечение в стационаре. При этом пациентам использование телемедицины дает возможность находиться с врачом на связи 24/7. Но на сегодняшний день основная проблема применения технологии состоит в невозможности постановки диагноза. Как отметили участники встречи, это является «очевидным сдерживающим фактором законодательства».

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