Глава Башкирии заявил о возрождении электротранспорта

Сегодня состоялось послание главы Башкирии Радия Хабирова к Госсобранию республики. Руководитель региона поделился планами о развитии транспортной системы.

Он сообщил, что республика делает всё, чтобы дороги и транспорт отвечали самым высоким стандартам. В этом году власти Башкирии минимизируют количество старых автобусов. Кроме того, Радий Хабиров заявил о возрождении электротранспорта и пообещал жителям Башкирии новые троллейбусные и трамвайные маршруты. Он также напомнил о создании канатных дорог. Напомним, ранее Радий Хабиров поручил решить проблему с ПАЗиками. Минтрансу он поручил убрать данный вид транспорта. Отметим, что в столице Башкирии существует проблема с электротранспортом. Троллейбусный парк города не обновлялся и износился на 98%.

