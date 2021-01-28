Глава Башкирии заявил о возрождении электротранспорта

Он сообщил, что республика делает всё, чтобы дороги и транспорт отвечали самым высоким стандартам. В этом году власти Башкирии минимизируют количество старых автобусов. Кроме того, Радий Хабиров заявил о возрождении электротранспорта и пообещал жителям Башкирии новые троллейбусные и трамвайные маршруты. Он также напомнил о создании канатных дорог.