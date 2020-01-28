Как Россия помогает непризнанным республикам и чем они отвечают

В конце июля 2008 года стартовала активная фаза вооруженного конфликта между Грузией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия, которая когда-то наравне самопровозглашенной Абхазией входила в состав Грузинской ССР. 8 августа Россия со своими вооруженными силами поддержала Южною Осетию с Абхазией, признав эти республики независимыми государствами. Позднее Россия взяла на себя финансовые обязательства по поддержке обеих республик.

Россия также оказывает поддержку Приднестровской Молдавской Республике с 2008 года, хоть до сих пор и не признала ее как независимое государство. Свой подход был найден к Донецкой и Луганской народным республикам. Несмотря на стремление быть независимыми от Украины (и экономическую блокаду с ее стороны), эти территории все еще остаются ее частью. Независимость республик так и не была никем признана.

— Денежные потоки интересны тем, кто организует их в России, плюс местные представители не прочь «хорошо пожить». В итоге задача восстановления экономики не выполнена ни в Южной Осетии, ни в Абхазии. С одной стороны, России нужно контролируемое руководство этих территорий, но с другой стороны, чтобы оно было контролируемым, его надо кормить. А кормёжка приводит к тому, что поднимать общий уровень жизни не обязательно, — считает доктор политических наук, профессор Юлий Нисневич.