В Уфе задержали участников несанкционированной акции

Сотрудники полиции задерживали людей с шарами, флагами и наклейками.

Сегодня в два часа дня в Уфе на площади перед универмагом «Уфа» собрались участники несанкционированной акции. Ранее она заявлялась сторонниками Алексея Навального, но правительство эту акцию не согласовало.

Примерно через 20 минут сотрудники полиции задержали 40-50 человек - с шарами, флагами и наклейками «Навальный 2018».

- Полиция действует спокойно и решительно, - передает с места событий наш корреспондент. – Сначала предлагают пройти в автобус, кто-то идет сам, кто-то пытается сопротивляться, тогда сотрудники полиции доставляют таких в автобус.

Участники акции дошли до площади перед Дворцом спорта, где сегодня было заявлено мероприятие «Единой России» - «День без интернета».