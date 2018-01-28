В Башкирии проведут День без интернета

Международный день без интернета проводится в последнее воскресенье января.

Сегодня региональное отделение «Единой России» проведет в городах Башкирии массовые мероприятия, посвященные Международному дню без интернета. Все желающие в этот день смогут принять участие в веселых конкурсах, спортивных соревнованиях, мастер-классах. Главная цель праздника – побудить людей отказаться от интернета хотя бы на время, показать весь интерес реального общения.

Международный день без интернета отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. Сегодня в Уфе праздничные мероприятия пройдут на площади перед Дворцом спорта (ул. Р. Зорге, 41) и площади перед Дворцом культуры химиков (ул. Первомайская, 47). Партийцы организуют веселые игры, конкурсы, спортивные состязания и флешмоб.

На площади перед Дворцом спорта праздник начнется в 14 часов. Спортсменка, депутат Госсобрания РБ Оксана Савченко проведет массовую зарядку. В концертной программе – выступления местных ансамблей и сольных исполнителей.

В Уфимском районе местом торжества станет село Дмитриевка. Здесь праздник пройдет на пересечении ул. Трактовой и пер. Рабочий (стадион «Сельский»). Также в Международный день без интернета мероприятия организуют в Стерлитамаке, Нефтекамске, Салавате, Октябрьском, Сибае, Кумертау, Агидели, Мелеузе, Белорецке, Ишимбае, Бирске, Янауле и Учалах.