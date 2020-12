Названы имена кандидатов, претендующих на пост мэра Уфы

Приём документов на замещение должности главы Администрации Уфы завершился, сообщается на сайте мэрии города.

Всего на конкурс на должность главы Уфы подали заявления 12 кандидатов. Позже один из них - Руслан Асанов - отозвал своё заявление. Исходя из этого, на пост мэра Уфы претендуют 11 человек. Вот их имена: 1. Габдулхаков Марсель Рифгатович, генеральный директор ООО «Экспресстранслогистик»; 2. Греков Сергей Николаевич, врио мэра Уфы; 3. Гафаров Артур Разилевич, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества в администрации Уфы; 4. Гизатуллин Салават Фаритович, временно безработный; 5. Желтова Олеся Владимировна, директор уфимской школы № 113; 6. Жуков Сергей Николаевич, управляющий директор ИП Жукова Юлия Львовна, депутат Благовещенска; 7. Зайнуллин Руслан Флюрович, генеральный директор Фонда поддержки социальных программ развития муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, генеральный директор АО УК «Идея», индивидуальный предприниматель; 8. Минигалин Артур Галиевич, индивидуальный предприниматель; 9. Слепнёв Алексей Евгеньевич, заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО»; 10. Тимиров Марат Альтафович, генеральный директор АО «БПО «Прогресс»; 11. Хафизов Рустам Фларидович, генеральный директор ООО «ГазСтройПроект» (по совместительству), индивидуальный предприниматель. Напомним, что 30 декабря 2020 года пройдёт заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе. Сам конкурс состоится 15 января 2021 года.

