Названы имена кандидатов, претендующих на пост мэра Уфы

Названы имена кандидатов, претендующих на пост мэра Уфы

Вчера, 21:19ПолитикаВалерия ПанаеваPhoto: 1mediainvest.ru
Приём документов на замещение должности главы Администрации Уфы завершился, сообщается на сайте мэрии города.

Всего на конкурс на должность главы Уфы подали заявления 12 кандидатов. Позже один из них - Руслан Асанов - отозвал своё заявление.

Исходя из этого, на пост мэра Уфы претендуют 11 человек. Вот их имена:

1. Габдулхаков Марсель Рифгатович, генеральный директор ООО «Экспресстранслогистик»;

2. Греков Сергей Николаевич, врио мэра Уфы;

3. Гафаров Артур Разилевич, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества в администрации Уфы;

4. Гизатуллин Салават Фаритович, временно безработный;

5. Желтова Олеся Владимировна, директор уфимской школы № 113;

6. Жуков Сергей Николаевич, управляющий директор ИП Жукова Юлия Львовна, депутат Благовещенска;

7. Зайнуллин Руслан Флюрович, генеральный директор Фонда поддержки социальных программ развития муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, генеральный директор АО УК «Идея», индивидуальный предприниматель;

8. Минигалин Артур Галиевич, индивидуальный предприниматель;

9. Слепнёв Алексей Евгеньевич, заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО»;

10. Тимиров Марат Альтафович, генеральный директор АО «БПО «Прогресс»;

11. Хафизов Рустам Фларидович, генеральный директор ООО «ГазСтройПроект» (по совместительству), индивидуальный предприниматель.

Напомним, что 30 декабря 2020 года пройдёт заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе. Сам конкурс состоится 15 января 2021 года.

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