Депутат из Башкирии подготовит законопроект о прямых выборах мэра Уфы

На днях житель Уфы по имени Александр провел онлайн-пикет, где основным требованием являлось возвращение прямых выборов мэра Башкирской столицы. Он указал, что как и в других городах, в столице региона жители города должны иметь право избирать своих глав. Кроме того, участники пикета потребовали от депутатов Госсобрания вернуть прямые народные выборы глав других районов и городов республики.