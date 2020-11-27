Депутат из Башкирии подготовит законопроект о прямых выборах мэра Уфы

Депутат из Башкирии подготовит законопроект о прямых выборах мэра Уфы

Вчера, 16:21ПолитикаАнна КононоваPhoto: Администрация Уфы
Депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов выступил с инициативой разработки законопроекта о прямых выборах главы администрации города.

На днях житель Уфы по имени Александр провел онлайн-пикет, где основным требованием являлось возвращение прямых выборов мэра Башкирской столицы. Он указал, что как и в других городах, в столице региона жители города должны иметь право избирать своих глав. Кроме того, участники пикета потребовали от депутатов Госсобрания вернуть прямые народные выборы глав других районов и городов республики.

Как рассказал Mkset депутат Госсобрания Курултай от КПРФ Рустам Хафизов онлайн-пикет вызвал ажиотаж в обществе. В связи с этим принято решение разработать законопроект о выборе главы администрации города. Он также призвал общественность оказать содействие в разработке документа.

Давайте вместе разработаем проект, сказал Рустам Хафизов.

Напомним, ранее действующий руководитель администрации города Ульфат Мустафин скончался от коронавируса. Сейчас место исполняющего обязанности занимает его заместитель Радмил Муслимов.

Related news:
БашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы