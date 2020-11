Депутат из Башкирии подготовит законопроект о прямых выборах мэра Уфы

Депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов выступил с инициативой разработки законопроекта о прямых выборах главы администрации города.

На днях житель Уфы по имени Александр провел онлайн-пикет, где основным требованием являлось возвращение прямых выборов мэра Башкирской столицы. Он указал, что как и в других городах, в столице региона жители города должны иметь право избирать своих глав. Кроме того, участники пикета потребовали от депутатов Госсобрания вернуть прямые народные выборы глав других районов и городов республики. Как рассказал Mkset депутат Госсобрания Курултай от КПРФ Рустам Хафизов онлайн-пикет вызвал ажиотаж в обществе. В связи с этим принято решение разработать законопроект о выборе главы администрации города. Он также призвал общественность оказать содействие в разработке документа. Давайте вместе разработаем проект, сказал Рустам Хафизов. Напомним, ранее действующий руководитель администрации города Ульфат Мустафин скончался от коронавируса. Сейчас место исполняющего обязанности занимает его заместитель Радмил Муслимов.

