Депутат из Башкирии подготовит законопроект о прямых выборах мэра Уфы

На днях житель Уфы по имени Александр провел онлайн-пикет, где основным требованием являлось возвращение прямых выборов мэра Башкирской столицы. Он указал, что как и в других городах, в столице региона жители города должны иметь право избирать своих глав. Кроме того, участники пикета потребовали от депутатов Госсобрания вернуть прямые народные выборы глав других районов и городов республики.
Как рассказал Mkset депутат Госсобрания Курултай от КПРФ Рустам Хафизов онлайн-пикет вызвал ажиотаж в обществе. В связи с этим принято решение разработать законопроект о выборе главы администрации города. Он также призвал общественность оказать содействие в разработке документа.
Давайте вместе разработаем проект, сказал Рустам Хафизов.
Напомним, ранее действующий руководитель администрации города Ульфат Мустафин скончался от коронавируса. Сейчас место исполняющего обязанности занимает его заместитель Радмил Муслимов.