В Башкирии депутаты не нашли конфликта интересов в действиях мэра Салавата

Депутаты городского совета Салавата не стали отправлять в отставку главу местной администрации Фарита Гильманова. По их мнению, факты, вскрытые прокуратурой, не нашли объективного подтверждения.

Заседание горсовета Салавата состоялось в минувшую пятницу, 24 ноября. Решение опубликовано на официальном сайте совета. Из него следует, что доводы прокуратуры о возможном конфликте интересов главы администрации города Фарита Гильманова "не нашли объективного подтверждения". В связи с этим, решили депутаты, оснований для применения мер дисциплинарной ответственности не имеется.

Аналогичное решение депутаты вынесли по представлению прокуратуры о действиях председателя совета Ларисы Давыдовой. Никакого дисциплинарного взыскания она также не получила.

Напомним, Медиакорсеть опубликовала 31 октября информацию о возможном содержании претензий к главе Салавата со стороны прокуратуры. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что речь идет о фактах передачи муниципальных объектов недвижимости в аренду местному предпринимателю Павлу Гребенчуку, который является мужем родной сестры сити-менеджера, а также, по сведениям «Коммерсанта», выполняет функции помощника депутата Госсобрания Башкирии Рината Райманова. Данная публикация вызвала большой резонанс в самом Салавате.