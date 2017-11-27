В Башкирии депутаты не нашли конфликта интересов в действиях мэра Салавата
Заседание горсовета Салавата состоялось в минувшую пятницу, 24 ноября. Решение опубликовано на официальном сайте совета. Из него следует, что доводы прокуратуры о возможном конфликте интересов главы администрации города Фарита Гильманова "не нашли объективного подтверждения". В связи с этим, решили депутаты, оснований для применения мер дисциплинарной ответственности не имеется.
Аналогичное решение депутаты вынесли по представлению прокуратуры о действиях председателя совета Ларисы Давыдовой. Никакого дисциплинарного взыскания она также не получила.
Напомним, Медиакорсеть опубликовала 31 октября информацию о возможном содержании претензий к главе Салавата со стороны прокуратуры. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что речь идет о фактах передачи муниципальных объектов недвижимости в аренду местному предпринимателю Павлу Гребенчуку, который является мужем родной сестры сити-менеджера, а также, по сведениям «Коммерсанта», выполняет функции помощника депутата Госсобрания Башкирии Рината Райманова. Данная публикация вызвала большой резонанс в самом Салавате.
Суть претензий в прокуратуре РБ разъяснить отказались, но подчеркнули, что они связаны с конфликтом интересов. Председатель совета Салавата Лариса Давыдова подтвердила факт наличия представления и то, что оно было связано с нарушением федерального законодательства о доходах и расходах. Эти факты однако, по ее словам, "не имеют никакого отношения к тому, что написано в интернете".