Заявления Зеленского по Крыму назвали территориальными притязаниями к России

Дмитрий Песков подчеркнул, что у подобных высказываний могут быть негативные последствия. Об этом сообщает информационный портал RT.
Владимир Зеленский ранее в очередной раз пообещал, что непременно вернет Крым под свой контроль. Политик выступил с таким заявлением после того, как Апелляционный суд Амстердама вынес решение в пользу Украины о передаче коллекции скифского золота.
Глава российского государства Владимир Путин ранее неоднократно акцентировал внимание на том, что для Москвы вопрос Крымского полуострова закрыт окончательно. Референдум в республике провели в строжайшем соответствии с действующим международным правом, по-прежнему настаивают в Кремле.
Крым воссоединился с Россией после всенародного голосования, состоявшегося в марте 2014 года. Подавляющее большинство граждан проголосовали за вхождение в состав России.