Заявления Зеленского по Крыму назвали территориальными притязаниями к России

Заявления Зеленского по Крыму назвали территориальными притязаниями к России
Заявления Зеленского по Крыму назвали территориальными притязаниями к России
Вчера, 21:23ПолитикаФото: pixabay.com
Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о планах по «возврату» Крыма следует рассматривать как территориальные притязания к Российской Федерации. Такого мнения придерживается пресс-секретарь Владимира Путина.

Дмитрий Песков подчеркнул, что у подобных высказываний могут быть негативные последствия. Об этом сообщает информационный портал RT.

Владимир Зеленский ранее в очередной раз пообещал, что непременно вернет Крым под свой контроль. Политик выступил с таким заявлением после того, как Апелляционный суд Амстердама вынес решение в пользу Украины о передаче коллекции скифского золота.

Глава российского государства Владимир Путин ранее неоднократно акцентировал внимание на том, что для Москвы вопрос Крымского полуострова закрыт окончательно. Референдум в республике провели в строжайшем соответствии с действующим международным правом, по-прежнему настаивают в Кремле.

Крым воссоединился с Россией после всенародного голосования, состоявшегося в марте 2014 года. Подавляющее большинство граждан проголосовали за вхождение в состав России.

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