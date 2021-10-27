Обновленный текст Конституции Башкортостана был опубликован Госсоветом республики

Сегодня, 27 октября, на сайте Госсобрания был опубликован новый обновленный текст Конституции Башкортостана. С текстом можно ознакомиться как на русском, так и на татарском языках, сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

Госсобрание Башкирии опубликовало обновленный текст Конституции РБ на русском и на башкирском языках. Как отмечает спикер собрания Константин Толкачев, депутатами была «проведена большая работа по внесению изменений в Основной Закон нашей республики». — В Конституции Республики Башкортостан нашли отражение и получили развитие тезисы обновленной Конституции Российской Федерации. Среди них — принципиально значимые положения, закрепляющие социальные гарантии, направленные на воспитание патриотизма, сохранение традиционных семейных ценностей, культурной самобытности народов,Константин Толкачев Как мы уже отмечали, с текстом Конституции можно ознакомиться и на башкирском языке. Так, сам Толкачев заявляет, что перевод имеет большое значение для депутатов всех уровней, журналистов национальных СМИ, а также преподавателям и учащимся учебных заведений, где обучение ведется на башкирском языке. Ранее сообщалось, что внесенные изменения вступят в силу 11 октября, но ряд других правил вступит в силу не раньше 1 января 2023 года.

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