На очередном суде по иску против Хабирова произошла стычка уфимцев и Роспотребнадзора

Вчера, 26 октября, в Верховном суде Башкирии продолжили рассматривать дело по иску против Радия Хабирова из-за антиковидного указа. Журналист Mkset побывал на судебном процессе.
В этот раз на заседании присутствовала заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Лира Фарвазова, что удивило истцов, которые подали иск к главе республики.
— Мы были против присутствия Роспотребнадзора, мы его не привлекали и писали письменное обращение о том, чтобы его не было. Я полагаю, что сейчас нарушаются наши права, — заявила представительница всех участников коллективного иска Юсупова.
Тем не менее врио начальника регионального управления Роспотребнадзора присутствовала на заседании в качестве эксперта и давала разъяснения по поводу введенных ограничений, которые оспариваются в суде.
Истцы также выразили свое недоверие к прокурору, который сидел на стороне ответчиков, чему удивились слушатели по делу.
— Представитель прокуратуры на прошлом заседании сидела на стороне ответчиков. Вместо того, чтобы защищать права граждан, прокуратура сначала отвечает нам тем, что дело находится в суде, и позже они выскажут свою позицию, будучи на процессе. Прокурор высказала свою позицию — она заявила о прекращении дела. Получается, что прокурор защищает интересы Роспотребнадзора и ответчика. Также перед началом заседания вы взяли стул из-под нашего стола и поставили за стол ответчика. Вы врете перед народом и прессой, — обращаясь к прокурору, высказала свое недоверие Юсупова.
На заседании представительница истцов зачитывала материалы из Нюрнбергского кодекса в процессе прений. Юсупова сравнила вакцинирование от коронавируса с проведением медицинских опытов над людьми. По ее словам, вируса не существует, и это все обман фармацевтических компаний и органов власти.
Во время перерыва в суде одна из слушателей обратилась к представителю из Роспотребнадзора.
— Мы не доверяем позиции врачей, которых транслируют СМИ. Существует, например, независимая ассоциация врачей, туда входят разносторонние специалисты. Это и иммунологи, и вирусологи, и химики-генетики, и врачи общей практики. Они написали очень большую экспертизу о всех вакцинах. Почему вы не опираетесь на их мнение для того, чтобы осветить обратную сторону медали? Почему людей вводят в стресс? Нам предлагают вакцину, у которой нарушены все сроки изготовления, — заявила одна из слушателей Наталья.
Представитель со стороны ответчика объяснил, что введенные ограничения будут либо отменены, либо в них будут внесены изменения. И неизвестно, когда это будет, ведь предугадать масштабы пандемии в нынешней обстановке сложно. Также было сказано о том, что никто не ограничивает людей в базовых потребностях, ведь на общественном транспорте можно передвигаться без QR-кодов, и для похода в продуктовые магазины не требуются никакие справки.
Между тем Юсупова приобщила к делу акты об отказе оказаний услуг в общественных местах. В их числе — продуктовые рынки, куда не пускают без справок и сертификата о вакцинировании.
По мнению Юсуповой, Указ Главы Республики Башкортостан от 1 октября 2021 года №УГ-560 нарушает права человека и противоречит Конституции РФ. Также представительница истцов упомянула тот факт, что совсем недавно власти уменьшили количество справок для посещения общественных мест. Среди них — справка о медотводе, при которой противопоказано вакцинирование от COVID-19. Ответчик пояснил, что справка о медотводе была исключена из списка на основании пояснений Минздрава на брифинге. Действительно, на одном из брифингов заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова упомянула, что список противопоказаний и оснований для медицинского отвода сократился с начала прививочной кампании. В нем остались только тяжелые хронические заболевания. С недавнего времени прививки нельзя делать пациентам, которые проходят химиотерапию, пациентам с некоторыми аутоиммунными заболеваниями и паллиативным пациентам в терминальной стадии. Им противопоказана вакцинация, потому что их иммунитет ослаблен, в связи с этим и коронавирус для таких людей особо опасен. Именно по этой причине справки о медотводе не дают права посещать кинотеатры, музеи или торговые центры.
Прения в суде продолжались несколько часов, но решение так и не было вынесено. Следующее заседание назначено на 27 октября.
Напомним, что 7 октября на первом судебном процессе выяснилось, что пункт 10.1 в указе Радия Хабирова о режиме повышенной готовности был отменен, именно его должны были обжаловать истцы. При оглашении результата заседания суд заявил, что ещё 9 сентября этот пункт стал недействительным, в связи с этим акт не может быть предметом судебной проверки. Стоит отметить, что после отмены пункта 10.1, который рассматривался в суде, появился пункт под номером 12 с практически такой же формулировкой.