На очередном суде по иску против Хабирова произошла стычка уфимцев и Роспотребнадзора

По мнению Юсуповой, Указ Главы Республики Башкортостан от 1 октября 2021 года №УГ-560 нарушает права человека и противоречит Конституции РФ. Также представительница истцов упомянула тот факт, что совсем недавно власти уменьшили количество справок для посещения общественных мест. Среди них — справка о медотводе, при которой противопоказано вакцинирование от COVID-19. Ответчик пояснил, что справка о медотводе была исключена из списка на основании пояснений Минздрава на брифинге. Действительно, на одном из брифингов заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова упомянула, что список противопоказаний и оснований для медицинского отвода сократился с начала прививочной кампании. В нем остались только тяжелые хронические заболевания. С недавнего времени прививки нельзя делать пациентам, которые проходят химиотерапию, пациентам с некоторыми аутоиммунными заболеваниями и паллиативным пациентам в терминальной стадии. Им противопоказана вакцинация, потому что их иммунитет ослаблен, в связи с этим и коронавирус для таких людей особо опасен. Именно по этой причине справки о медотводе не дают права посещать кинотеатры, музеи или торговые центры.