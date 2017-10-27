Прокуратура добилась отмены решения Горсовета Уфы о новых тарифах
Сегодня, 17:33ПолитикаКонстантин КлимовФото: Кристина Дейнеко
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По мнению прокуратуры Горсовет не имеет права устанавливать тарифы.
Прокуратура Уфы добилась отмены решения Горсовета о порядке разработки и применения тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. По мнению прокуратуры, депутаты не имели полномочий принимать такое решение, так как этим вопросом занимается Госкомитет Башкирии по тарифам, и это могло привести к двойному взиманию платы за услуги.
После внесения соответствующего предписания на имя главы Горсовета, решение было признано утратившим силу.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей