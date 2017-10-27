Глава Роспотребнадзора: Никто в Башкирии ящуром не заразился

Глава республиканского управления Роспотребнадзора отчитался перед депутатами Госсобрания.

Руководитель башкирского управления Роспотребнадзора Евгений Степанов сегодня доложил депутатам Госсобрания о деятельности ведомства в последние два года. Отвечая на вопросы депутатов, он рассказал о текущей ситуации в связи с вспышкой ящура в Туймазинском и Буздякским районах.

- Вирус был выявлен в двух крестьянско-фермерских и восьми личных подсобных хозяйствах, - сказал он.- Ящур опасен для человека в двух случаях: если он контактировал с зараженными животными или использовал их продукты без термической обработки. Были отправлены в лабораторию в Новосибирске пробы 29 человек, контактировавших с зараженными животными. К счастью, никто из них ящуром не заболел.