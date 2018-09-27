Временно исполнять обязанности мэра Уфы будет Салават Хусаинов

Сегодня, 27 сентября, депутаты горсовета приняли досрочную отставку Ирека Ялалова. Временно исполнять обязанности сити-менеджера будет Салават Хусаинов, его первый заместитель. В ближайшее время будет установлена дата начала конкурса на замещение вакантной должности, собрана конкурсная комиссия.

Салават Хусаинов родился 10 марта 1964 года в с. Зильдярово Миякинского района Башкирии, окончил уфимский филиал Московского технологического института по специальности «инженер-механик».

С августа 2005 по март 2012 года - первый заместитель главы администрации Ленинского района городского округа город Уфа.

С марта 2012 года по январь 2013 года - начальник Управления по земельным ресурсам администрации городского округа город Уфа.

С 2013 года глава администрации Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.