Радий Хабиров прокомментировал возможное выдвижение на пост главы Башкирии

Встреча со студентами состоялась 26 сентября в зале главного корпуса университета. На ней «мэр столицы Московской области» поделился секретами эффективного управления, рассказал о важных для любого лидера политика качествах. Хабиров признался студентам, что с лекцией не выступал около 15 лет. Тем не менее, это не помешало ему с уверенностью отвечать на каверзные вопросы. Так, например, Хабиров довольно откровенно рассказал о своем самом переломном моменте в жизни. Как оказалось, это был конфликт с тогдашним главой республики Муртазой Рахимовым в 2008 году. Он признался, что это было «довольно грязное дело».

На вопрос одного из студентов о возможном выдвижении в главы республики Башкортостан, Хабиров на несколько секунд замешкался. Однако после взял уверенный тон.

- Так... Давайте я сразу скажу. Первое. Выдвигаться я не буду. Структура управления в РФ устроена таким образом, что все подобные инициативы исходят от президента. Я на них опираюсь. Я могу выдвинуться от любой партии. Уверен, меня примут Зюганов, Миронов, Жириновский. У меня со всеми хорошие отношения. Если бы мир перевернулся... Я думаю, что был самовыдвиженцем: не шел бы ни от «Единой России», ни от коммунистов.

Рассказал Хабиров и о тоске по родной Башкирии:

- Наверняка из вас есть студенты, которые родом не из Москвы. Ваше отличие от меня в том, что вы переехали в Москву, когда вам было 17 лет, когда ваша жизнь только начинается. А я переехал, когда мне было 45 лет. Корнями, философией, мировоззрением, всем организмом я вырос там. Но жизнь распоряжается так, что мы вынуждены передвигаться. Я скучаю по Родине, конечно. Но хочу сказать, что человек довольно пластичен. Если у вас есть голова на плечах и желание жить и развиваться, вы не будете бояться кардинальных изменений.

Напомним, Радия Хабирова, несмотря на то, что он занимает руководящий пост в администрации Красногорска Московской области, многие политические источники до сих пор называют одним из основных преемников на пост будущего главы республики Башкортостан, ввиду его управленческих качеств и налаженных взаимоотношениях с Кремлем. В рядах постоянных преемников так или иначе числятся Хамит Мавлияров, Лилия Гумерова, Ирек Ялалов. Теперь же, по утверждению высокопоставленного источника Медиакорсети, в списке появился Алексей Изотов, бывший мэр Стерлитамака, а ныне депутат Госдумы РФ.