Радий Хабиров о Муртазе Рахимове и событиях 2008 года: Это был конфликт элит

Встреча со студентами состоялась 26 сентября в зале главного корпуса университета. На ней «мэр столицы Московской области» поделился секретами эффективного управления, рассказал о важных для любого лидера политика качествах. Хабиров признался студентам, что с лекцией не выступал около 15 лет. Тем не менее, это не помешало ему с уверенностью отвечать на каверзные вопросы аудитории.

На вопрос одного из студентов вуза о самом переломном моменте в жизни, Радий Хабиров ответил достаточно откровенно:

- Это конфликт с тогдашним главой республики Башкортостан Муртазой Рахимовым, изменивший мою жизнь и жизнь моих близких. Мы все должны быть готовы к тому, что наши руководители могут чего-то не понимать. Иногда в таких случаях лучше просто спокойно разойтись. Но у нас был тяжелейший конфликт, в результате которого мне пришлось покинуть территорию республики.

Это был конфликт элит в республике. Я представлял одну из них, Муртаза Губайдуллович — другую. Это была довольно грязная история с потоками помоечной грязи в СМИ. Но зато она позволила мне выйти из истории живым и здоровым на своих ногах. Теперь я чувствую себя уверенно в подобных конфликтных ситуациях. И я, конечно, не рекомендую, но думаю, что каждому молодому человеку неплохо бы пройти такую бурную историю, чтобы проверить себя, понять, сможете ли вы выстоять,

- рассказал Радий Хабиров.

Напомним, конфликт Радия Хабирова и Муртазы Рахимова произошел в 2008 году. Как писал тогда «Коммерсантъ», проблемы у Хабирова начались вскоре после того, как он получил предложение перейти на работу в администрацию президента РФ. Как заявлял впоследствии сам Хабиров, с президентом Рахимовым его уход был согласован и не вызвал тогда никаких возражений.

- Однако летом 2008 года в ряде СМИ появилась информация о том, что Хабиров после "кремлевской стажировки" должен вернуться в республику в качестве преемника 74-летнего Рахимова, управляющего регионом уже 18-й год. Сразу после этого отношение башкирских властей к Хабирову кардинально изменилось: глава республики сначала временно отстранил его от должности, а затем и уволил по подозрению в предоставлении "неполных сведений о находящихся в пользовании и собственности" объектах недвижимости и махинациях с жильем.

Одновременно в республике был объявлен сбор компромата на Хабирова, - пишет далее «Коммерсантъ».

Напомним, все началось с публикации статьи Элины Билевской «Преемник Муртазы» в Газете.ру, после которой Хабиров вместо спокойного ухода начал подвергаться травле со стороны региональных чиновников и подконтрольных региональному режиму силовиков.

На Радия Хабирова возбудили уголовное дело, его исключили из партии и обвинили в фальсификациях на выборах 2007 года. Однако в 2008 году конфликт удалось разрешить силами влиятельных политиков из Кремля.

Владислав Сурков, по источникам издания, в ходе личной встречи с Рахимовым довольно жестко потребовал от него прекращения «антихабировской» кампании, которая «дискредитирует авторитет российской власти в целом».