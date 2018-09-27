Депутаты горсовета поддержали мэра Уфы в его желании уйти с поста досрочно

Сегодня, 27 сентября, депутаты горсовета приняли досрочную отставку сити-менеджера Ирека Ялалова: 26 проголосовали «за», один воздержался от голосования.

Ирек Ялалов поблагодарил проголосовавших, а также кратко подвёл итоги своей работы.

- Я бы сказал не о семи, а о последних 18 годах работы. В 39 лет я принял для себя кардинальное решение. Помню, зашёл в администрацию города поздравить одного из заместителей мэра с коньяком. И зашёл действующий мэр. На следующий день мне предложили перейти на работу в администрацию Октябрьского района. И я поставил черту, оставил бизнес, который развивался успешно. И все эти 18 лет я честно старался работать в нашем городе, прошёл все ступеньки, - отметил он.

Ирек Ялалов также поблагодарил и главу Башкирии Рустэма Хамитова.

- Я благодарен Рустэму Закиевичу за то, что он три раза выдвигал меня на должность главы администрации. За время моей работы город, конечно, стал другим. Мы построили более 5 млн квадратных метров жилья, сдали 55 000 квартир, построили 17 000 современных домов коттеджного типа. Появилась дорога Уфа-аэропорт, - рассказал Ирек Ялалов.

По его мнению, то, что удалось сделать с энергетическими и муниципальными компаниями, - это революция.