В Минпросвещения России рассмотрят идею «заякорить» WorldSkills в Уфе

Закрепление за Уфой проведения нацфинала чемпионата, будет обсуждаться и рассматриваться как один из вариантов.

В Минпровещения действительно будут рассматривать Уфу в качестве основной площадки проведения WorldSkills Russia. Об этом со ссылкой на замминистра просвещения страны Александра Бугаева сообщили в РБК. В частности, Бугаев сказал, что данное мероприятие в столице Башкирии проходит на высоком уроне, а само решение о том, чтобы «заякорить» место за Уфой, будет рассматриваться взвешенно с учетом всех деталей и предложений. Напомним, что вчера, 26 августа, Радий Хабиров на пленарном заседании «Эффект WorldSkills в масштабах страны» сообщил, что для чемпионата WorldSkills необходимы капитальные сооружения и, следовательно, постоянное место проведения, а раз в Санкт-Петербурге проводится ПМЭФ, в Екатеринбурге — Иннопром, значит, Уфе можно отдать WorldSkills. Также глава региона рассказал о «бизнес-наследии», которое после себя оставит чемпионат, в частности — рабочие кадры.

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