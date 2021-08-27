В Башкирии шесть городов получили федеральный грант на 440 миллионов рублей

Напомним, ранее мы писали, что Башкирия входит в ТОП-5 регионов по благоустройству городской среды. Так, в прошлом году прошла реконструкция общественных пространств в Белебее, Бирске, Ишибае, а также еще в 13 городов и деревень оказались в списке победителей федерального конкурса.