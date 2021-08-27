В Башкирии шесть городов получили федеральный грант на 440 миллионов рублей

В Башкирии шесть городов получили федеральный грант на 440 миллионов рублей
В Башкирии шесть городов получили федеральный грант на 440 миллионов рублей
Вчера, 14:16ПолитикаЭлина СайфрановаФото: vk.com
Грант пойдет на благоустройство городской среды.

Радий Хабиров в социальных сетях объявил о победе шести городов республики в федеральном конкурсе по формированию комфортной городской среды. Так, порядка 440 миллионов рублей пойдут на преображение Белебея, Туймазов, Кумертау, Бирска, ЗАТО Межгорья, Стерлитамака.

Сообщается, что в Белебее будет реконструирован «Квартал тюремного замка» для создания зеленой среды, центра для ремесленников и предпринимателей.

Фото:vk.com

Туймазы получили деньги на проект благоустройства проспекта Ленина, где теперь планируется организовать объединенное пространство для культурных, коммерческих, образовательных и социальных организаций.

Фото:vk.com

Известно, что в Кумертау будет реализован проект «Шкала времени: система общественных пространств», где будет создан маршрут для объединения городских пространств.

Фото:vk.com

В Бирске планируется сформировать пешеходных маршрут на центральной улице города, которая будет соединять обновленные пространства с выходом к набережной Белой.

Фото:vk.com

В Стерлитамаке благоустроят набережную реки Ашкадар, а в ЗАТО Межгорье создадут пространство для молодежи.

Фото:vk.com

Напомним, ранее мы писали, что Башкирия входит в ТОП-5 регионов по благоустройству городской среды. Так, в прошлом году прошла реконструкция общественных пространств в Белебее, Бирске, Ишибае, а также еще в 13 городов и деревень оказались в списке победителей федерального конкурса.

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