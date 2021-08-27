Шандалович: Размер выплат по уходу за инвалидами отличается. Это несправедливо

Шандалович: Размер выплат по уходу за инвалидами отличается. Это несправедливо
Шандалович: Размер выплат по уходу за инвалидами отличается. Это несправедливо
Вчера, 20:12ПолитикаФото: Youtube.com
Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович считает, что сумму ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы, следует увеличить.

Соответствующее обращение спикер парламента подготовил в адрес зампредседателя Правительства России Татьяны Голиковой, пишет Karelinform.ru.

Сейчас размер выплат гражданам, которые ухаживают за такими людьми, составляет 1200 рублей ежемесячно, тогда как родители или опекуны детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы получают по 10 000 рублей.

«Уход за инвалидом I группы очень труден и не отличается от ухода за инвалидом с детства I группы. При этом суммы выплат людям, осуществляющим уход, различны. Это несправедливо», — сказал Элиссан Шандалович.

Проект обращения будет рассмотрен на профильном комитете и на заседании Заксобрания в сентябре.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы