Шандалович: Размер выплат по уходу за инвалидами отличается. Это несправедливо

Соответствующее обращение спикер парламента подготовил в адрес зампредседателя Правительства России Татьяны Голиковой, пишет Karelinform.ru.
Сейчас размер выплат гражданам, которые ухаживают за такими людьми, составляет 1200 рублей ежемесячно, тогда как родители или опекуны детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы получают по 10 000 рублей.
«Уход за инвалидом I группы очень труден и не отличается от ухода за инвалидом с детства I группы. При этом суммы выплат людям, осуществляющим уход, различны. Это несправедливо», — сказал Элиссан Шандалович.
Проект обращения будет рассмотрен на профильном комитете и на заседании Заксобрания в сентябре.