ЧП в Казахстане: в воинской части прогремел взрыв

Сотрудники пресс-службы Минобороны сообщили журналистам о том, что ЧП случилось в воинской части, которая находится в Байзакском районе. Вследствие серьезного пожара, по неустановленным причинам вспыхнувшего на складе объекта, произошли взрывы каких-то предметов.