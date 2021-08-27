ЧП в Казахстане: в воинской части прогремел взрыв

За возгоранием, возникшим накануне вечером в воинской части, расположенной на территории Жамбылской области, последовал мощный взрыв, пишет RT.
Сотрудники пресс-службы Минобороны сообщили журналистам о том, что ЧП случилось в воинской части, которая находится в Байзакском районе. Вследствие серьезного пожара, по неустановленным причинам вспыхнувшего на складе объекта, произошли взрывы каких-то предметов.
По данным официальных представителей оборонного ведомства, пожар возник на складе, где хранили инженерные боевые припасы. Однако, дальность разлета у них небольшая, сообщили корреспондентам военные.
К ликвидации огня привлекали представителей пожарных команд, которые использовали гусеничный спецтранспорт. Содействовали им коллеги из пожарных расчетов ДЧС в Жамбылской области. Людей, проживающих в домах, расположенных в непосредственной близости от воинской части, эвакуировали.
Причины ЧП, случившегося в Казахстане, продолжают устанавливать специалисты. На месте инцидента сейчас работает комиссия, направленная Министерством обороны страны. Минувшим вечером ее доставил в Жамбылскую область самолет ВВС.