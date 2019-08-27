Фото: pxhere.com
В Нижнем Тагиле на внеочередном заседании состоятся выборы нового спикера гордумы
Вчера, 17:22Политика
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В Нижнем Тагиле на внеочередном собрании 30 августа пройдут выборы нового спикера городской думы. Ранее, по информации СМИ, председатель думы Алексей Пырин подал заявление об уходе.
Как сообщает ФедералПресс, Пырин занимал должность в гордуме Нижнего Тагила три созыва. На свой пост он заступил в 2017 году. Именно тогда в новом составе думы количество представителей интересов НТМК и «УВХ» сравнялось.
Ранее Пырин занимал должность в руководящих структурах одного из управления НТМК. По предварительной информации, сейчас он рассматривает возможность переезда в Новокузнецк.
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