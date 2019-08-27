Фото: wikipedia.org
Президент Украины уволил главу департамента контрразведки СБУ
Вчера, 17:07Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Петрова.
Указ об увольнение сотрудника спецслужб выложен на сайте украинского лидера. Об этом информирует RNS.
Сейчас бывшего главу департамента контрразведки СБУ назначили начальником Управления СБУ в Кировоградской области.
В ДНР считают, что именно Алексей Петров стоит за ликвидацией Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви).
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