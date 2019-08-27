На выборах главы Башкирии КОИБы установят на 225 участках

По словам главы ЦИК Башкирии Илоны Макаренко, КОИБы установят на участках, где численность избирателей составляет от и более 1000 человек. Стоимость каждого КОИБа - 200-250 тысяч рублей. Каждый из них принадлежит ЦИК России. При этом машины смогут посчитать голоса только 11 процента из общего количества избирателей Башкирии.

В ЦИКе заверили, что на участках будут работать 186 современных модернизированных аппаратов производства 2010 года.

Ранее в ЦИКе Башкирии рассказали, сколько стоят выборы главы. По словам главы республиканского Центризбиркома, средства на счет уже перечислены. Всего на проведение выборов главы Башкортостана будет потрачено 425 млн 210,2 тыс. рублей. 382 млн 874,1 тыс. направлены в нижестоящие избирательные комиссии.

На выборах главы Башкирии КОИБы будут установлены на 225 участках

КОИБ – это комплекс обработки избирательных бюллетеней

На выборах главы Башкирии, которые пройдут 8 сентября, на 225 избирательных участках будут установлены КОИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центризбиркома.