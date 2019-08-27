На оперативке в правительстве Башкирии объявили о новых кадровых изменениях
Вчера, 10:19ПолитикаТатьяна МайороваФото: скриншот видео/ pravitelstvorb.ru
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Состоялась отставка министра промышленности и инновационной политики и назначение главы Благовещенского района.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 27 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров объявил официально об отставке министра промышленности и инновационной политики РБ Алексея Карпухина.
При этом Радий Хабиров попросил подчиненных обеспечить нормальную работу ведомства до того момента, пока он пример решение о назначении нового министра.
- Там задачи много, посмотрите, чтобы там не было безвластия, - отметил Радий Хабиров.
Еще одно кадровое изменение: решением совета муниципального района главой Благовещенского района назначен Олег Голов.
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