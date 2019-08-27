Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
На оперативке в правительстве Башкирии объявили о новых кадровых изменениях
Сюжеты:
Болеем за нашихНациональные проекты 2019-2024Выборы-2019
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

На оперативке в правительстве Башкирии объявили о новых кадровых изменениях

Вчера, 10:19ПолитикаТатьяна МайороваФото: скриншот видео/ pravitelstvorb.ru
Читайте
также
Шанс измениться для всех: как в Башкирии работает интернат для престарелых и сирот
«На папе надпись «ОМОН»: стихи девушки из Башкирии разозлили чиновников
Самоубийство молодой пары в Башкирии: девушка и ранее пыталась покончить с собой