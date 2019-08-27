На оперативке в правительстве Башкирии объявили о новых кадровых изменениях

Сегодня, 27 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров объявил официально об отставке министра промышленности и инновационной политики РБ Алексея Карпухина.

При этом Радий Хабиров попросил подчиненных обеспечить нормальную работу ведомства до того момента, пока он пример решение о назначении нового министра.

- Там задачи много, посмотрите, чтобы там не было безвластия, - отметил Радий Хабиров.