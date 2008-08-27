Вновь поднят вопрос о лишении полномочий зампреда Арбитражного суда Башкирии
С представлением о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Арбитражного суда Башкирии Розы Гилязутдиновой обратился в высшую квалификационную коллегию судей России Фаниль Сафин. Согласно подписанному председателем Арбитражного суда Башкирии обращению, основанием для применения столь жестких дисциплинарных мер к судье Гилязутдиновой стали «неоднократные нарушения требований процессуального закона, правил поведения при отправлении правосудия и исполнении иных служебных обязанностей, неэтичное, недостойное поведение судьи в судебном процессе, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей заместителя председателя суда, незаконное использование статуса судьи для личного обогащения». Об этом сообщается в официальном релизе пресс-службы Арбитражного суда Башкирии.
«Обращение с представлением о лишении полномочий судьи, заместителя председателя суда явилось первым шагом со стороны руководства Арбитражного суда Республики Башкортостан в борьбе с нарушениями законодательства в рамках утвержденного президентом России национального плана противодействия коррупции», — говорится в сообщении.
В пресс-службе башкирского Арбитражного суда посчитали необходимым предать гласности представление председателя АС РБ, чтобы развенчать «сложившееся в обществе представление о судейском корпусе как о закрытой профессиональной касте, члены которой, никогда не выносят на всеобщее обозрение какие-либо профессиональные промахи или этические нарушения своих коллег».
— На уровне Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации компания по борьбе с коррупцией развернулась несколько ранее, — сказали «МКС» в пресс-службе. — Еще в мае 2008 года в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации было направлено, подписанное Александром Ивановым представление о лишении полномочий председателя Федерального арбитражного суда Московского округа Майковой, которой инкриминируется отсутствие «должной осмотрительности» в решении квартирного вопроса.
«Весьма символично, что квартирный вопрос, стал одним из оснований и для постановки вопроса о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Арбитражного суда Республики Башкортостан Гилязутдиновой Р.Х.», — говорится в сообщении пресс-службы. В частности, в представлении, адресованном в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации, приводятся ссылки на материалы проверки, проведенной комиссией Арбитражного суда Башкирии по факту приобретения г-жой Гилязутдиновой дополнительной жилой площади.
«Так, в июле 2003 года Гилязутдинова Р.Х., введя в заблуждение администрацию города Уфы ссылкой на нуждаемость в улучшении жилищных условий, несмотря на наличие в собственности двух квартир, обратилась с письменной просьбой об оказании помощи в обмене своей однокомнатной квартиры на двухкомнатную квартиру большей площади. Постановлением главы администрации г. Уфы судье Гилязутдиновой Р.Х. в порядке обмена на однокомнатную квартиру площадью 38,3 кв.м. была выделена в собственность двухкомнатная квартира в элитном районе Уфы общей площадью 75, 8 кв.м. При этом разницу в площадях обмениваемых квартир судья оплатила по цене намного ниже рыночной. Поскольку получение дополнительной жилой площади с возможностью оплаты на льготных условиях на общих основаниях невозможно, изложенные выше обстоятельства позволили комиссии Арбитражного суда Республики Башкортостан сделать предположение, что Гилязутдинова Р.Х. при совершении сделки использовала статус судьи в целях получения личной выгоды».
Помимо нарушений этических норм в решении квартирного вопроса, в представлении также говорится о многочисленных нарушениях Гилязутдиновой Р.Х. норм процессуального и материального законодательства, послуживших основанием для отмены вынесенных ею судебных актов в вышестоящих инстанциях; некорректном обращении Гилязутдиновой Р.Х. с представителями сторон, отказе в рассмотрении «неугодных» судебных дел, третировании сотрудников суда, вплоть до угроз увольнением, и о многом другом.
«Кроме того, освещение отдельных аспектов профессиональной деятельности судьи, заместителя председателя суда Гилязутдиновой Р.Х. непосредственно Арбитражным судом Республики Башкортостан как первоисточником позволит избежать излишних заявлений в адрес представителей СМИ о недостоверности распространяемой информации», — говорится в сообщении пресс-службы.
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