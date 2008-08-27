Вновь поднят вопрос о лишении полномочий зампреда Арбитражного суда Башкирии

«Обращение с представлением о лишении полномочий судьи, заместителя председателя суда явилось первым шагом со стороны руководства Арбитражного суда Республики Башкортостан в борьбе с нарушениями законодательства в рамках утвержденного президентом России национального плана противодействия коррупции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе башкирского Арбитражного суда посчитали необходимым предать гласности представление председателя АС РБ, чтобы развенчать «сложившееся в обществе представление о судейском корпусе как о закрытой профессиональной касте, члены которой, никогда не выносят на всеобщее обозрение какие-либо профессиональные промахи или этические нарушения своих коллег».

— На уровне Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации компания по борьбе с коррупцией развернулась несколько ранее, — сказали «МКС» в пресс-службе. — Еще в мае 2008 года в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации было направлено, подписанное Александром Ивановым представление о лишении полномочий председателя Федерального арбитражного суда Московского округа Майковой, которой инкриминируется отсутствие «должной осмотрительности» в решении квартирного вопроса.

«Весьма символично, что квартирный вопрос, стал одним из оснований и для постановки вопроса о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Арбитражного суда Республики Башкортостан Гилязутдиновой Р.Х.», — говорится в сообщении пресс-службы. В частности, в представлении, адресованном в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации, приводятся ссылки на материалы проверки, проведенной комиссией Арбитражного суда Башкирии по факту приобретения г-жой Гилязутдиновой дополнительной жилой площади.

«Так, в июле 2003 года Гилязутдинова Р.Х., введя в заблуждение администрацию города Уфы ссылкой на нуждаемость в улучшении жилищных условий, несмотря на наличие в собственности двух квартир, обратилась с письменной просьбой об оказании помощи в обмене своей однокомнатной квартиры на двухкомнатную квартиру большей площади. Постановлением главы администрации г. Уфы судье Гилязутдиновой Р.Х. в порядке обмена на однокомнатную квартиру площадью 38,3 кв.м. была выделена в собственность двухкомнатная квартира в элитном районе Уфы общей площадью 75, 8 кв.м. При этом разницу в площадях обмениваемых квартир судья оплатила по цене намного ниже рыночной. Поскольку получение дополнительной жилой площади с возможностью оплаты на льготных условиях на общих основаниях невозможно, изложенные выше обстоятельства позволили комиссии Арбитражного суда Республики Башкортостан сделать предположение, что Гилязутдинова Р.Х. при совершении сделки использовала статус судьи в целях получения личной выгоды».

Помимо нарушений этических норм в решении квартирного вопроса, в представлении также говорится о многочисленных нарушениях Гилязутдиновой Р.Х. норм процессуального и материального законодательства, послуживших основанием для отмены вынесенных ею судебных актов в вышестоящих инстанциях; некорректном обращении Гилязутдиновой Р.Х. с представителями сторон, отказе в рассмотрении «неугодных» судебных дел, третировании сотрудников суда, вплоть до угроз увольнением, и о многом другом.