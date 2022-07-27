Исполнение обязанностей мэра города Бирск в Башкирии возложили на Викторию Бурдину

Исполнение обязанностей мэра города Бирск в Башкирии возложили на Викторию Бурдину
Исполнение обязанностей мэра города Бирск в Башкирии возложили на Викторию Бурдину
Вчера, 21:31ПолитикаИрина ДеревянчукФото: vk.com Виктория Бурдина
О назначении на пост исполняющего обязанности главы администрации Бирска Виктории Бурдиной сообщили в пресс-службе местной администрации 26 июля.

Первая женщина в Башкирии заняла кресло мэра. Однако пока что Виктория Бурдина, которая около четырех лет возглавляла в Бирской администрации управление благоустройства, лишь исполняет обязанности мэра. Должность Бурдина будет занимать пока не пройдет конкурс на замещение должности мэра, которая, казалось бы не является вакантной — на сайте администрации ее главой так и значится Николай Баранов, а об отставке Баранова новостей не поступало.

Напомним, женщины у власти в Башкирии уже не в новинку. Так первой женщиной главой Кигинского района в Башкирии стала Зухра Гордиенко, сейчас два района в Башкирии возглавляют дамы, это упомянута выше Зухра Гордиенко, а также Гюзель Насырова в Иглинском районе. Не так давно исполнять обязанности главы Стерлитамакского района была назначена Лилия Шайхутдинова, однако сам пост главы в итоге получил Евгений Волков, ранее руководивший санаторием «Красноусольск».

Также напомним и о том, что не так давно должность и. о. мэра Сибая в связи с уходом Рустема Афзалова заняла Гюзель Ишемгулова. Однако новым мэром города стал Азамат Юлдашбаев.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы