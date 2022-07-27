Исполнение обязанностей мэра города Бирск в Башкирии возложили на Викторию Бурдину

Первая женщина в Башкирии заняла кресло мэра. Однако пока что Виктория Бурдина, которая около четырех лет возглавляла в Бирской администрации управление благоустройства, лишь исполняет обязанности мэра. Должность Бурдина будет занимать пока не пройдет конкурс на замещение должности мэра, которая, казалось бы не является вакантной — на сайте администрации ее главой так и значится Николай Баранов, а об отставке Баранова новостей не поступало.