Исполнение обязанностей мэра города Бирск в Башкирии возложили на Викторию Бурдину

Первая женщина в Башкирии заняла кресло мэра. Однако пока что Виктория Бурдина, которая около четырех лет возглавляла в Бирской администрации управление благоустройства, лишь исполняет обязанности мэра. Должность Бурдина будет занимать пока не пройдет конкурс на замещение должности мэра, которая, казалось бы не является вакантной — на сайте администрации ее главой так и значится Николай Баранов, а об отставке Баранова новостей не поступало.
Напомним, женщины у власти в Башкирии уже не в новинку. Так первой женщиной главой Кигинского района в Башкирии стала Зухра Гордиенко, сейчас два района в Башкирии возглавляют дамы, это упомянута выше Зухра Гордиенко, а также Гюзель Насырова в Иглинском районе. Не так давно исполнять обязанности главы Стерлитамакского района была назначена Лилия Шайхутдинова, однако сам пост главы в итоге получил Евгений Волков, ранее руководивший санаторием «Красноусольск».
Также напомним и о том, что не так давно должность и. о. мэра Сибая в связи с уходом Рустема Афзалова заняла Гюзель Ишемгулова. Однако новым мэром города стал Азамат Юлдашбаев.