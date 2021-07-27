«Туда, где есть завтра»: жители Башкирии сами озаботились стратегией развития региона

Они подчеркнули, что не противопоставляют себя властям, а прежде всего, хотят высказать свое мнение, которое может способствовать процветанию города и республики.
Уфимский предприниматель Адиль Юлдашев запустил в Фейсбуке обсуждение сложной и актуальной темы, которую не без иронии обозначил так: «Уфа (Башкирия), «куда ж несёшься ты? Дай ответ. Нет ответа.»
Предприниматель, известный своей активной жизненной позицией, предложил жителям республики приложить собственные усилия и разум для разработки перспективных направлений развития Уфы и всей республики. Предполагается, что успешное развитие этих направлений способно вытянуть за собой и другие сферы жизни региона.
Сквозь растопыренные пальцы победных цифр, форумов с фонариками и лозунгов уезжают люди, которым не всё равно. Кто ищет своё завтра. Хотя бы в мыслях. О себе и о детях. Туда. Где есть завтра. И остаются те, кто хочет прожить очередной День сурка, чтобы сегодня было не хуже, чем вчера. А мир создан для тех и других. Для левых и правых, задорных и грустных, штольцов и обломовых. Для тех, которые очень и не очень. Почему бы не сделать наш город привлекательным для людей? Для всех людей. Чтобы они с утра не боялись вытянуть короткую спичку «Не свой», так обозначил стратегическую задачу Адиль Юлдашев.
Его предложение вызвало горячее одобрение. Участники обсуждения с сожалением констатировали, что пока представители власти не смогли справиться с поставленной задачей, причем это касается уже нескольких поколений сменившихся чиновников разного уровня, начиная от глав региона и заканчивая министрами. Привлеченные «извне» эксперты, блогеры и специалисты по разработке генплана также не смогли до сих пор существенно улучшить ситуацию.
Итогом почти двухнедельного мозгового штурма стала следующая схема, которая, как признают участники обсуждения, пока далека от совершенства и потребует еще доработки.
В частности, выделены такие направления, как образование, промышленность и сельское хозяйство, логистика, IT, творчество и т. д.
Единомышленники уже распределили между собой тематические направления и взялись представить свое видение их развития.
Участники обсуждения предложили 24 варианта специализаций, которые после обобщения разделили на девять категорий. Характерно, что туризм, о котором очень много говорят представители власти, играет в перечне намеченных активистами направлений далеко не первую роль.
— Есть обратная связь и готовность к сотрудничеству Андрея Крылова, автора программ развития городов в 30 регионах РФ, программы фонда развития городов «Сколково», — сообщил на днях Адиль Юлдашев.
Одним из последующих этапов, по его словам, станет также рассмотрение всех предложений на предмет синергии. Сам Адиль Юлдашев выбрал тему ЗОЖ, предположив, что работать с другими специализациями в случае успеха будет несколько легче.
— С помощью экспертов, профильных чиновников и представителей отрасли попробую получить целостную картинку. Выбор будет зависеть и от обратной связи со стороны этих товарищей, — рассказал он.
Отметим, что представители местной власти пока никак не выразили своего отношения к подобной инициативе.
Напомним, Адиль Юлдашев стал широко известен весной 2020 года, когда на свои средства вместе с еще несколькими энтузиастами взялся изготовить на 3D-принтерах переходников для аппаратов ИВЛ. По словам медиков, изготовленные предпринимателями приспособления не раз выручили их во время лечения сложных пациентов с коронавирусом. Об этом тогда сообщали многие федеральные СМИ.
Тем временем
Сегодня же, 27 июля, на оперативке в мэрии был обнародован топ тем по которым жители Уфы обращались с обращениями. Начальник отдела коммуникаций администрации Уфы Алина Бикбулатова сообщила, что всего за прошедшую неделю в работе находилось 641 сообщение из открытых источников, поступило 341 новое обращение в «Инцидент», обращений через площадку обратной связи на Госуслугах — 128.
Что касается тематики вновь поступивших вопросов, первое место за благоустройством и уборкой общественных пространств, 34,56% обращений граждан обратились именно с такими проблемами. 15,97% — вопросы жилищно-коммунального хозяйства, третье по популярности место заняла тема благоустройства/организации дорожного движения — 12, 37% обращений.