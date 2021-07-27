«Туда, где есть завтра»: жители Башкирии сами озаботились стратегией развития региона

Сквозь растопыренные пальцы победных цифр, форумов с фонариками и лозунгов уезжают люди, которым не всё равно. Кто ищет своё завтра. Хотя бы в мыслях. О себе и о детях. Туда. Где есть завтра. И остаются те, кто хочет прожить очередной День сурка, чтобы сегодня было не хуже, чем вчера. А мир создан для тех и других. Для левых и правых, задорных и грустных, штольцов и обломовых. Для тех, которые очень и не очень. Почему бы не сделать наш город привлекательным для людей? Для всех людей. Чтобы они с утра не боялись вытянуть короткую спичку «Не свой», так обозначил стратегическую задачу Адиль Юлдашев.